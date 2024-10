Eleições EUA: como funciona o colégio eleitoral e quem são os delegados?

Empatados, Kamala Harris e Donald Trump entram na tensa semana final da campanha. EUA vão às urnas no dia 5 de novembro de 2024 Crédito: Brendan Smialowski, Jim Watson / AFP

O processo de eleição presidencial nos Estados Unidos leva quase dois anos e o chefe de Estado é decidido através de voto indireto dos cidadãos. No dia 5 de novembro, o poder Executivo será votado pelos eleitores aptos, mas a escolha é feita pelo Colégio Eleitoral do país. CONFIRA as pesquisas sobre Eleições nos EUA É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O colégio eleitoral é formado por 538 delegados, membros do congresso nacional, que representarão os eleitores e definirão o resultado das eleições. Cada estado também possui um peso na escolha do futuro presidente, dependendo da quantidade de delegados que possui.

Colégio eleitoral nos Estados Unidos: o que é? As eleições nos Estados Unidos acontecem de forma indireta — distinta ao Brasil, onde eleição é direta. No país norte-americano a disputa é definida por um Colégio Eleitoral formado por delegados de cada um de seus 50 estados e do distrito de Colúmbia. Os EUA contemplam atualmente 538 vagas para o cargo de delegado, distribuídas de acordo com o tamanho de cada federação. Na prática, cada delegado equivale a um "ponto" na eleição final. Para conseguir ser eleito, o postulante precisa pelo menos da metade dos votos mais um. Portanto, em 2024, será escolhido aquele que tiver o aval de, no mínimo, 270 delegados.

Como são definidos os delegados do Colégio eleitoral? Os delegados que compõem o Colégio Eleitoral estadunidense são definidos a partir do tamanho da população e conforme o número de integrantes da Câmara dos Deputados e do Senado. Assim, cada estado possui um número de representantes no Congresso Nacional que será igual a sua quantidade de delegados. A exceção é o distrito de Colúmbia (onde fica a capital federal, Washington) e que, mesmo não tendo Legislativo próprio, conta com três delegados. Os delegados são representantes dos partidos, que enviam uma lista dos selecionados antes da eleição. Eles "carregam" os votos do estado no Colégio Eleitoral.

Quando o eleitor vota, ele está, na verdade, decidindo se o Colégio Eleitoral de seu estado será composto por delegados republicanos ou democratas. Para definir os nomes dos delegados – que não podem ser senadores e deputados –, os partidos criam uma lista de eleitores do Colégio Eleitoral que pode ser divulgada antes ou depois da votação popular. A lista escolhida será a do partido ganhador naquele estado, cujos nomes representam a coletividade na escolha do presidente.

LEIA TAMBÉM | Trump volta a duvidar de resultado de eleições de 2020 e diz que Kamala governa os EUA



Em 48 Estados e em Washington D.C., funciona o sistema de "o vencedor leva tudo" ("the winner takes all"): o candidato mais votado ganha todos os delegados daquele estado, independentemente da margem de vitória. Se um candidato vence, apenas os delegados de seu partido representarão a localidade no Colégio Eleitoral. Eleições EUA: quantos delegados tem cada estado? Por menor que seja o estado, ele terá pelo menos três delegados. Veja os maiores e os menores colégios eleitorais dos Estados Unidos:

Califórnia: 54



Texas: 40



Flórida: 30



Nova York: 28



Pensilvânia: 19



Illinois: 19



Ohio: 17



Georgia: 16



Carolina do Norte: 16



Michigan: 15



Nova Jersey: 14



Virgínia: 13



Washington: 12



Arizona: 11



Indiana: 11



Massachusetts: 11



Tennessee: 11



Colorado: 10



Maryland: 10



Minnesota: 10



Missouri: 10



Wisconsin: 10

VEJA | Os sete estados que poderão decidir as eleições nos EUA Alabama: 9



Carolina do Sul: 9



Luisiana: 8



Kentucky: 8



Oregon: 8



Oklahoma: 7



Connecticut: 7



Arkansas: 6



Iowa: 6



Kansas: 6



Mississippi: 6



Nevada: 6



Utah: 6



Nebraska: 5



Novo Mexico: 5



Maine: 4



Rhode Island: 4



Montana: 4



Hawaii: 4



Idaho: 4



Nova Hampshire: 4



Virgínia Ocidental: 4



Alaska: 3



Dakota do Norte: 3



Dakota do Sul: 3



Delaware: 3



Vermont: 3



Wyoming: 3



Distrito de Colúmbia (DC): 3 Quando serão as eleições nos EUA? A votação presidencial estadunidense se dá de quatro em quatro anos e sempre ocorre na primeira terça-feira de novembro após a primeira-segunda do mesmo mês, regra estabelecida pela Constituição de 1787. Assim, o pleito atual será no dia 5 de novembro de 2024. Os cidadãos estadunidenses podem votar antecipadamente em pelo menos 47 estados, com o envio do voto por meio dos Correios ou com o depósito das cédulas diretamente nas urnas.