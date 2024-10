Kamala promete representar a todos após insulto de Biden a apoiadores de Trump

A vice-presidente e candidata à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, Kamala Harris, pediu em comício na quarta-feira, 30, que os americanos "parem de apontar o dedo uns para os outros", ao tentar se distanciar do insulto proferido na véspera pelo presidente Joe Biden aos apoiadores de Trump, que foram chamados de "lixo".

"Sabemos que temos uma oportunidade nesta eleição de virar a página de uma década de Donald Trump, que vem tentando nos manter divididos e com medo uns dos outros", disse a candidata democrata. Kamala Harris realizou comícios em três Estados-chave na quarta: Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. Fonte: Associated Press.