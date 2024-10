Nos EUA, 45 milhões de eleitores já votaram antecipadamente, estima estudo de universidade

Mais de 45 milhões de eleitores já votaram de forma antecipada para escolher o futuro presidente dos Estados Unidos, de acordo com dados do Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida. O número é menor que o de 2020, quando, nesta época, quase 60 milhões de norte-americanos haviam votado, um recorde por conta da pandemia de covid-19.

Diversos Estados, dentre eles dois considerados decisivos no processo eleitoral, Geórgia e Carolina do Norte, permitem o voto antecipado. O próprio presidente dos EUA, Joe Biden, votou nesta segunda-feira, dia 28, na cidade de New Castle, em Dalaware, seu Estado natal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os democratas estão em maior número até agora, com mais de 8,8 milhões de cédulas registradas ou quase 40% do eleitorado do partido. Mas a mobilização entre os republicanos cresceu em relação a 2020. Até o momento, mais de 8 milhões já votaram, 36,1% do total. O total de independentes supera os 5 milhões ou 24,1%. Estar registrado em um determinado partido não significa, porém, que o eleitoral seguirá essa orientação no momento do voto.