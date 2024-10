Biden vota nas eleições presidenciais dos EUA

Cedeu assim a semanas de pressão do seu próprio Partido Democrata, que duvidou da sua capacidade após um desempenho desastroso no debate contra o seu rival, o republicano Donald Trump.

A vice-presidente começa nesta segunda-feira no Michigan, no norte, onde se concentrará no voto dos trabalhadores e de uma parte da comunidade muçulmana e árabe que se opõe ao apoio dos Estados Unidos às guerras de Israel em Gaza e no Líbano.

Trump viajará à Geórgia para se reunir com pastores e líderes religiosos e realizar um comício em Atlanta, capital deste estado do sul. O republicano contou com o apoio dos cristãos evangélicos em suas campanhas anteriores.

Porém, sua viagem para a Geórgia é precedida por uma polêmica.