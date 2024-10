Célio Studart protocola pedido de cassação de Inspetor Alberto por vídeo com porco

“É inaceitável que pessoas que defendem e praticam maus-tratos a animais ocupem cargos que deveriam ser dedicados ao bem-estar da sociedade, do meio ambiente e dos seres vivos”, afirmou o deputado. Célio disse ainda que é preciso garantir que as instituições sejam representadas por membros que “prezam pela dignidade de todos os seres vivos”.

No vídeo, o vereador aparece vestindo um colete com um adesivo de apoio a André Fernandes (PL), que disputou o 2° turno das eleições municipais em Fortaleza contra o prefeito eleito Evandro Leitão.

O deputado federal cearense Célio Studart (PSD) protocolou nessa segunda-feira, 28, um pedido de cassação de mandato do vereador reeleito Inspetor Alberto (PL) na Câmara Municipal. A medida ocorre após circulação de vídeo nas redes sociais em que o vereador aparece segurando com força um porco pelas orelhas e faz alusão a Evandro Leitão (PT): “Seu desgraçado, você vai para a panela no dia 27”.

O registro gerou revolta e está repercutindo fora das redes sociais. Ainda no domingo, 27, a Polícia Civil (PCCE) instaurou inquérito para apurar a possível ocorrência de maus-tratos. O vereador reeleito Gabriel Biologia (Psol) também reagiu e registrou Boletim de Ocorrência (B.O.) contra Inspetor Alberto na tarde do mesmo dia.

Inspetor Alberto foi reeleito para seu segundo mandato como vereador no pleito deste ano. Na última semana, o parlamentar também foi alvo de outros protocolos na Polícia. Também em publicação na Internet, ele apareceu proferindo uma possível ameaça de morte ao então candidato Evandro. “Prepara teu caixão, seu vagabundo”, disse o vereador no registro em vídeo.

No episódio, Evandro Leitão realizou um B.O. No documento, ele alega que a fala é uma "ameaça grave" e coloca em risco a sua segurança. "Por este motivo, venho registrar esta ocorrência, solicitando as providências cabíveis para a proteção da minha integridade física e moral", consta no texto.