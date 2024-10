Eleições nos EUA: o que dizem as pesquisas? Veja quem está na frente

Empatados, Kamala Harris e Donald Trump entram na tensa semana final da campanha. EUA vão às urnas no dia 5 de novembro de 2024 Crédito: Brendan Smialowski, Jim Watson / AFP

As eleições presidenciais americanas acontecerão no próximo dia 5 de novembro, com os americanos escolhendo entre a candidata democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump. Últimas pesquisas antes do grande dia indicam disputa voto a voto e papel decisivo dos estados-pêndulos. Kamala passou por queda nas pesquisas no último mês, mas se mantém um pouco acima de Trump nos números gerais.

Com um sistema sem voto direto e obrigatório, os candidatos americanos devem ter o maior número de votos dos delegados para vencer a eleição. Mesmo que alcancem maioria no voto popular, o voto dos delegados de cada estado define a disputa.

Ao todo são eleitos 538 delegados e é necessário o voto de 270 deles para eleger o próximo presidente. Tradicionalmente, os republicanos vencem em 24 estados, enquanto os democratas vencem em 20. Isso significa que Kamala larga com 226 delegados e Trump com 219. Então, os seis estados-pêndulos - que podem escolher apoiar republicanos ou democratas - definem o pleito. Nos EUA, 45 milhões de eleitores já votaram antecipadamente; ENTENDA

Eleições nos EUA: o que diz a pesquisa do agregador FiveThirtyEight? Um dos agregadores de pesquisas mais conhecidos do país, o FiveThirtyEight indica que Harris tem uma vantagem de 1,4 ponto porcentual ante Donald Trump. A democrata está com 48,1% dos votos, enquanto o republicano obteve 46,7% Eleições nos EUA: o que diz a pesquisa do New York Times? Segundo o agregador de pesquisas do portal New York Times, Kamala Harris lidera com 49% dos votos enquanto Trump tem 48%. Até o mês de agosto, Trump tinha uma vantagem maior sobre Kamala, mas quase três meses depois, o republicano está um ponto abaixo da candidata democrata. Dentro da margem de erro da pesquisa, os dois seguem empatados.

Nos estados pendulos de Georgia e Nebraska, Trump lidera, mostrando uma mudança na escolha, já que os dois estados ficaram do lado de Biden nas eleições de 2020. Já a Carolina do Norte, Wisconsin, Nevada e Pensilvânia seguem empatados. Apenas na Carolina do Norte Trump ganhou no último pleito. A margem de erro pode chegar a 9 pontos percentuais em Wisconsin.

