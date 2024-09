Eleições EUA: Elon Musk inflama momentos de tensão política e gera apreensão

As postagens geraram rápida reação de funcionários públicos que consideraram as palavras de Musk irresponsáveis e enganosas. À medida que geram milhões de visualizações e compartilhamentos, os comentários também ilustram a capacidade de uma das pessoas mais influentes do mundo para espalhar o medo e desinformação durante momentos políticos tensos. Isso é especialmente verdade porque ele é dono da plataforma social que costumava ser o Twitter, dando a Musk autoridade para definir como seu conteúdo chega aos usuários.

Horas depois de um aparente atentado contra a vida do ex-presidente dos Estados Unidos e candidato pelo Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, no fim de semana, o empresário Elon Musk acessou sua plataforma de mídia social X para postar um emoji pensativo e um comentário de que "ninguém está tentando assassinar" o presidente e vice-presidente democratas.

As postagens acalentam preocupações sobre como ele poderia manipular a confiança do público à medida que o dia das eleições nos EUA se aproxima. Recentemente, o empresário apoiou Trump.

Especialistas e autoridades eleitorais temem que, no mínimo, Musk possa influenciar as pessoas a questionarem a legitimidade do voto. Mas também estão preocupados sobre a possibilidade de as palavras motivarem ameaças e violência.

"X e Musk estão aumentando a temperatura da política de forma perigosa e irresponsável em um momento crítico", disse a cofundadora do Projeto Global Contra o Ódio e o Extremismo, Heidi Beirich.