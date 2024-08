Eleições EUA: 238 políticos do Partido Republicano assinam carta em apoio a Kamala Harris

Mais de 200 funcionários de quatro candidatos presidenciais republicanos anteriores endossaram a candidatura da democrata Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos, alertando que a ideia de um segundo mandato para o candidato republicano Donald Trump é "simplesmente insustentável" e "prejudicará pessoas reais e comuns".

Em uma carta aberta, divulgada pela primeira vez nesta semana pelo USA Today, 238 pessoas que trabalharam para o ex-presidente George H.W. Bush, o ex-presidente George W. Bush, o ex-senador do Arizona John McCain e o senador do Utah Mitt Romney convocam seus colegas "republicanos moderados e independentes conservadores" para se juntarem a eles no apoio a Harris e seu companheiro de chapa, o governador de Minnesota Tim Walz, em vez de Trump e sua escolha para vice-presidente, o senador JD Vance, de Ohio.

"É claro que temos muitas divergências ideológicas honestas com a vice-presidente Harris e o governador Walz", escreveram os republicanos, observando a importância de alguns Estados de batalha que se mostraram cruciais para a pequena margem de vitória do democrata Joe Biden em 2020. "Isso era de se esperar. A alternativa, no entanto, é simplesmente insustentável."