Evandro promete dar mais autonomia às regionais no estilo das "prefeiturinhas" de Juraci

As "prefeiturinhas", um símbolo das gestões do ex-prefeito de Fortaleza, Juraci Magalhães, devem voltar de forma semelhante no futuro governo de Evandro Leitão (PT). O petista eleito afirmou nesta segunda-feira, 28, que irá mudar os conceitos das regionais, visando mais autonomia para as pastas.

"O secretário de uma regional não tem capacidade ou não tem autonomia para fazer uma troca de uma luminária, para fazer uma capinação, para fazer uma recuperação de uma pavimentação. Então isso não tem cabimento. Isso tudo fica centralizado em uma secretaria para que ela possa startar os processos. Isso não tem sentido", disse em entrevista à rádio O POVO CBN.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Hoje, Fortaleza tem 12 Secretarias Executivas Regionais, que funcionam para os territórios divididos, mas que recisam passar por outras pastas da gestão para implantar medidas e ações. De acordo com Evandro, elas passaram a ter liberdade para resolver questões de zeladoria.