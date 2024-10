Veja o que Evandro Leitão planeja para a economia de Fortaleza

Com informações referentes aos projetos cadastrados no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , o O POVO elencou o que o futuro prefeito planeja para a economia de Fortaleza a partir de 2025.

Após a eleição acirrada que ocorreu nesse domingo, 27, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT) , foi eleito o prefeito de Fortaleza, com 50,38% dos votos, ou seja, 716.133 votos.

Programa Gestão Ambiental Participativa – Estruturar a política e o sistema de gestão ambiental com ampla transparência, participação e controle social em todas as etapas e instâncias (identificar e mapear áreas de proteção ambiental em Fortaleza e revisão do zoneamento ambiental); complementar e atualizar os inventários de flora e fauna; criar planos de manejo para todas as unidades de conservação; estabelecer plano de gestão e recomposição da cobertura verde da cidade; monitorar e publicizar informações sobre a qualidade da água dos principais corpos hídricos - rios, lagoas, córregos e lençol freático; realizar tamponagem de ligações clandestinas de esgoto que poluem os corpos hídricos em parceria com concessionária de serviços.

Programa Empregatech – proporcionar aos cidadãos as condições e habilidades necessárias para utilizar tecnologias digitais, ampliando a inclusão digital, como ferramenta para inserção no mercado de trabalho.

Distrito Criativo Iracema – estabelecer parceria com o Sistema S, iniciativa privada, Governo do Estado e universidades para organizar o ecossistema de inovação, intensificar atividades educacionais e produção de bens e serviços. Incluindo o fomento à ocupação comercial, turística e cultural da Av. Monsenhor Tabosa.

Programa Central do Trabalhador Autônomo (App Faz Tudo) - conectar demanda e oferta de serviços autônomos, gerenciados em rede dentro dos centros públicos de economia popular e solidária.

Programa de Fortalecimento do Fisco - promover a sustentabilidade financeira e fiscal com estratégias inteligentes para uma gestão fiscal eficiente e garantindo a capacidade de investimento do município por meio do financiamento de políticas públicas voltadas para redução das desigualdades.

Programa Fortaleza Sem Fome - Criar o Programa Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome, integrado ao conjunto de políticas e ações intersetoriais estruturantes dos Programas Brasil Sem Fome (Governo Federal) e Ceará Sem Fome (Governo Estadual), bem como aos demais sistemas, programas, projetos e ações que contribuem no combate à fome em âmbito municipal: Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, Programa Bolsa Família, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, Programa de Aquisição de Alimentos, Vale Gás, Restaurantes Populares, Cozinhas Solidárias e Comunitárias, Banco de Alimentos, Colheita Urbana, Cestas de Alimentos, Programa de Alimentação do Trabalhador, Programa Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana, Produção Orgânica e Agroecológica, acesso à água e saneamento, dentre outros. O programa integra, facilita e apoia as iniciativas das diversas organizações formais ou informais da sociedade civil e do Sistema S que atuam no combate à fome em Fortaleza.