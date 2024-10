"Desde o início mostrou muita vocação", diz Domingos sobre sua filha Gabriella

O presidente estadual do PSD destacou qualidades da futura vice-prefeita de Fortaleza

A família Gomes de Aguiar tem uma história política há muitos anos no Ceará e terá uma participação maior ainda em Fortaleza com a eleição de Gabriella Aguiar (PSD), futura vice-prefeita da quarta maior capital do Brasil.

Em seu primeiro mandato de deputada estadual, ela é filha da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD), irmã do deputado federal Domingos Neto (PSD) e do presidente estadual do PSD, Domingos Filho. Este último destacou que ela sempre teve vocação e cresceu rapidamente na política.

"A Gabriella, embora praticamente estreante na vida pública, como deputada em primeiro mandato, mas já demonstrou desde o início muita vocação e passou a ser enxergada dentro do espaço da política de Fortaleza", disse nesta segunda-feira, 28, ao O POVO.