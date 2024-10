Quem é Gabriella Aguiar, eleita vice-prefeita de Fortaleza

Deputada estadual no seu primeiro mandato, foi eleita para uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em 2022, com 83,1 mil votos

Deputada estadual no seu primeiro mandato, foi eleita para uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em 2022, com 83,1 mil votos. Só em Tauá, berço político da sua família, foram 15,1 mil votos.

Evandro Leitão (PT) foi eleito prefeito de Fortaleza para o período de 2025 a 2028. Ele substituirá o prefeito José Sarto (PDT), que não se reelegeu. O prefeito eleito recebeu 50,37% do eleitorado, somando 713.215 votos. Concorria contra ele, André Fernandes (PL), que registrou 49,63% do eleitorado, somando 702.662 dos votos.

De acordo com biografia disponibilizada pela Assembleia Legislativa, Gabriella fez Residência de Clínica Médica no Hospital Geral de Fortaleza e de Geriatria no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Com a experiência de um ano de fellowship no serviço de Medicina Interna do Hospital Kremlin Bicétre, em Paris. Ela concluiu mestrado em Ciências Médico-Cirúrgicas na Universidade Federal do Ceará (UFC).

Apesar da entrada recente na vida pública, a parlamentar vem de família tradicional na política cearense. É filha do ex-vice-governador do Ceará, Domingos Filho (PSD), e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar (PSD). Além de ser irmã do deputado federal Domingos Neto (PSD), que está no seu quarto mandato em Brasília. Gabriella é também neta do ex-prefeito de Tauá Domingos Aguiar.

Processo de escolha

Antes dela ser escolhida como candidata na chapa, agora vitoriosa, o O POVO mostrou que o nome da parlamentar já era dado como certo nos bastidores. Apenas uma reviravolta não concretizaria o plano. A disputa entre os aliados envolvia também o PSB, partido da base que tinha Luisa Cela como uma das postulantes à vaga.

A escolha de Gabriella foi fruto de diálogo entre membros do arco de alianças do PT em Fortaleza, inclusive do PSB, como o ex-deputado Eudoro Santana, presidente estadual do PSB e pai do ministro da Educação Camilo Santana (PT); o senador Cid Gomes (PSB), que segundo interlocutores, teve participação significativa no processo, embora mais afastado publicamente.

Dentro do PSB o sentimento foi de tranquilidade. Embora pleiteasse a vice com a indicação de Luísa Cela. De acordo com fontes ouvidas pelo O POVO, o foco era a eleição de Evandro e o PSB teria papel importante na campanha e em uma eventual gestão na Prefeitura.