Candidata a vice de Evandro Leitão, Gabriella Aguiar vota dois dias após ter filha

A candidata a vice-prefeita de Fortaleza Gabriella Aguiar (PSD) registrou seu voto na tarde deste domingo, 6, no Iate Clube. A deputada estadual, que concorre na chapa de Evandro Leitão (PT), deu luz a sua segunda filha, nomeada de Sara, na última sexta-feira, 4, dois dias antes das Eleições 2024.



Gabriella Aguiar chegou para votar acompanhada da vice-governadora Jade Romero (MDB), da primeira-dama Lia Freitas – esposa do governador Elmano Freitas (PT) – e de Cristiane Sales, esposa de Evandro Leitão. As quatro posaram para fotos no local exibindo o número “13” com as mãos.



