Segundo turno: Conheça Evandro Leitão, candidato a prefeito de Fortaleza

Evandro Leitão, do PT, é candidato a prefeito no segundo turno em Fortaleza. Ele tem 57 anos e está em seu terceiro mandato consecutivo de deputado estadual. Servidor público de carreira, é auditor adjunto da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

Leitão é formado em ciências econômicas pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e em direito pela Faculdade Integrada do Ceará (FIC).

No primeiro turno, realizado em 6 de outubro, Evandro Leitão foi o segundo mais votado, garantindo também um lugar no segundo turno. Ele obteve 480.174 votos, 34,33% dos votos totais.