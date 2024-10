Eleitores comemoram vitória de Evandro Leitão e cantam parabéns para Lula

Apoiadores do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) comemoraram a vitória do petista em diferentes pontos da Capital na noite deste domingo, 27. Leitão teve 50,38% dos votos e derrotou André Fernandes (PL), que recebeu 49,62%. Em uma disputa acirrada, a eleição foi matematicamente definida quando cerca de 99,6% das urnas foram apuradas e a diferença de votos entre os dois candidatos foi de, aproximadamente, 11 mil.

Um dos pontos onde os eleitores do petista se reuniram foi no comitê central de Evandro, localizado na avenida Washington Soares, no bairro Luciano Cavalcante. Com roupas ou acessórios na cor vermelha, além de itens da campanha de Leitão, o local estava lotado de apoiadores do prefeito eleito e parte das pessoas se concentraram no comitê antes mesmo da definição da disputa, acompanhando a apuração a partir de um telão montado no local.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quando a apuração foi finalizada, os eleitores gritaram, pularam e se emocionaram com a vitória de Evandro. Algumas pessoas que estavam no local choraram de felicidade com o resultado.