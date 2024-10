Camilo critica Inspetor Alberto por violência contra animal: 'ato criminoso'

"Mais um absurdo do vereador de Fortaleza, apoiador de André. Mais um ato criminoso . Violência não!!!!!!!!", publicou na rede social X , na tarde deste domingo, 27.

O ministro da Educação e ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT), criticou o vídeo em que o vereador Inspetor Alberto (PL) aparece carregando um porco pelas orelhas e proferindo ameaças ao animal.

Dizendo "Você vai para a panela", o vereador carrega e derruba o porco; então, coloca o joelho direito na parte superior do animal: "Vê se aguenta aí, leitão".

Nas imagens em questão, Inspetor Alberto veste uma blusa da Seleção Brasileira de Futebol e, por cima, um colete balístico com adesivo da campanha de André Fernandes ( PL ), oponente de Evandro Leitão ( PT ) na disputa pela Prefeitura de Fortaleza .

“A Polícia Civil tomou conhecimento da circulação desse vídeo e vai tomar todas as medidas necessárias para apurar o fato. Para apurar crimes de maus tratos e quaisquer outros relacionados, inclusive de meio ambiente”, explicou Gutiérrez.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) instaurou inquérito neste domingo, 27, para investigar possível ocorrência de maus tratos animais cometida pelo vereador Inspetor Alberto (PL). Informação foi confirmada pelo delegado geral Márcio Gutiérrez .

Ao O POVO , Inspetor Alberto afirmou não saber quem filmou e publicou o vídeo, nem quando as imagens ocorreram. “Se botaram na minha página, é mentira. Não tenho nada a ver”, argumentou.

"QUEREMOS JUSTIÇA! Nosso jurídico já despachou com o Delegado Geral da Polícia Civil, Marcio Gutiérrez, e não iremos tolerar uma arena do ÓD10 onde o voto vale a cru&ld4d& animal", afirmou Célio.

O deputado federal Célio Studart ( PSD ), cujo foco é a pauta animal , também publicou críticas ao Inspetor Alberto no X. "Injustiça com a vida animal!"

Inspetor Alberto também afirmou que agiu de tal forma com o porco porque “o bicho era brabo mesmo e tive que pegar ele como pega qualquer porco ”.

“Geralmente, pessoal do interior, quando vai pegar bicho para abater, tudo filma. Mas eu não boto cortando o bicho, sangrando o bicho , nada. Foi só na hora de pegar no chiqueiro. Se não pegar, ele foge e vai embora”, continuou.

O vereador contou que a situação do vídeo não seria recente e ocorreu em um “final de semana em que tinha que pegar um porco para abater”, embora não lembre quando aconteceu. “Um cara de 74 anos… Não me lembro quando foi.”

“Sou de Viçosa do Ceará e lá, pra gente pegar porco, tem que tranco. No interior é normal. Não tenho a intenção de bater, maltratar o bicho, não. É tanto que o canto melhor de pegar o porco é pelas orelhas. Você segura para os caras virem e amarrar”, complementou Inspetor Alberto.

“Não é qualquer um que pega. Se for pegar devagarzinho, você não consegue de jeito nenhum”, acrescentou. O vereador reforçou não ter tido “nenhuma intenção” de maltratar o bicho; “é porque tem que ser desse jeito”, disse.

“É um animal comum, que todo mundo pega, mata e come. Não tem nada de mais. Você tem que ter fôlego para pegar o porco, abater e comer. O cabra tem que ser igual a mim , sangue no olho, para pegar um bicho desses”, seguiu.

Ele também julgou a circulação do vídeo como estratégia política. “Se esse vídeo, alguém estava rodando, por que foram botar só hoje, nas eleições?”

“Estão usando isso de má-fé. Porque se essa pessoa gravou isso, que faz é tempo, por que só postaram agora? Estão usando politicamente contra mim. Eu já fui reeleito, querem atacar a quem?”, concluiu.

Inspetor Alberto é denunciado por ameaça a Evandro Leitão

Outra situação do Inspetor Alberto também está sendo investigada pela Polícia Civil do Estado. Em vídeo, o vereador apareceu dizendo para Leitão “preparar o caixão”.

Na gravação, Inspetor Alberto está em um evento de André Fernandes, e, olhando para a câmera, grita: “Leitão, filho da puta, tu vai para a churrasqueira. Prepara teu caixão, vagabundo”.

Na última quinta-feira, 24, Evandro Leitão registrou um boletim de ocorrência por ameaça e o governador Elmano de Freitas (PT) informou que a PCCE instaurou inquérito para investigar o caso.

André Fernandes, questionado sobre o caso pelo O POVO, afirmou não possuir responsabilidade pelas falas de seus aliados.

Inspetor Alberto também já foi citado em denúncias de nepotismo cruzado de André Fernandes. O candidato do PL teria lotado a esposa do vereador em seu gabinete.

O caso chegou a ser denunciado no Ministério Público do Ceará (MPCE) por Cindy Carvalho (Rede), vice-candidata de Técio Nunes (Psol), derrotado no primeiro turno da disputa.

*Com Mateus Brisa, Isabelle Maciel e Taynara Lima

