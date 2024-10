Acusação de crime eleitoral causa confusão em igreja de Fortaleza

“Estamos fazendo rondas nos locais de votação, dando apoio aos fiscais e verificando se há alguma irregularidade. Estávamos passando pela rua e vimos um estabelecimento aberto, com cerca de 30 pessoas, todas caracterizadas e com bandeiras”, explica um dos advogados envolvidos, ao O POVO.

O incidente teve início quando dois advogados, que atuam como delegados partidários na campanha do candidato Evandro Leitão (PT) , passavam pela região. Eles então notaram que várias pessoas no templo, a Igreja Cristã Filadélfia , usavam roupas que faziam referência ao candidato André Fernandes (PL) .

Uma aglomeração em uma igreja evangélica no bairro Bela Vista, em Fortaleza , terminou em confusão após acusação de suposto crime eleitoral . O caso foi registrado no início da tarde deste domingo, 27, segundo turno das eleições municipais.

Os delegados partidários alegam que, durante a confusão, a pastora da igreja teria tomado a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da mão do advogado mais novo, após ele apresentar o documento.

Ele relata que estava na companhia do filho, também advogado e delegado partidário. O mais novo teria descido do veículo e começado a gravar a cena. A dupla alega, contudo, que foi cercada pelos presentes.

A delegada da unidade, contudo, entendeu que o problema teve motivação eleitoral. Portanto, os envolvidos foram encaminhados para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, no bairro Aeroporto.

O tumulto foi interrompido por policiais que estavam passando pela via. A dupla de advogados e os presentes envolvidos na confusão foram encaminhados ao 10° Distrito Policial, no bairro Antônio Bezerra.

Pastora alega que foi agredida por advogado

No local, o advogado Matheus Ribeiro, que representa o casal de pastores líderes da Igreja Cristã Filadélfia, negou as acusações de que a reunião no templo tinha caráter eleitoral. Ele ressalta que, durante a confusão, membros da igreja chegaram a ser agredidos por um dos delegados eleitorais.

“Eles estão realizando ações sociais para arrecadar recursos para a igreja. Hoje, fizeram uma feijoada para esse fim. Estavam realizando entregas para a comunidade, especialmente para as pessoas que estavam lá após votarem nas eleições”, explica o representante.

