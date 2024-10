Datafolha: 42% consideram que André foi melhor que Evandro no último debate

Você assistiu ou ouviu mesmo que em parte o debate entre os candidatos a prefeito, realizado ontem à noite e transmitido pela TV Globo?

Sim, assistiu inteiro - 22%

Sim, assistiu em parte - 28%

Não assistiu - 50%

Eleitores de André

Dentre os eleitores que declararam intenção de votar em André Fernandes no segundo turno, 78% consideram que o candidato do PL se saiu melhor no debate, enquanto 19% não souberam responder.

Qual candidato se saiu melhor nesse debate?

André Fernandes: 78%

Evandro Leitão: 0

Não sabe: 19%

Nenhum: 2%

Ambos: 0

Eleitores de Evandro

Dentre os eleitores que declararam intenção de votar em Evandro Leitão no segundo turno, 52% consideram que o candidato do PT se saiu melhor no debate, contra 9% que acreditam que foi melhor o candidato do PL.