O POVO divulga neste sábado, 26, última pesquisa Datafolha do 2º turno entre André e Evandro em Fortaleza

Paço Municipal, sede da prefeitura Crédito: Tatiana Fortes/ em 17-5-2019

A última pesquisa Datafolha do segundo turno da eleição para prefeito de Fortaleza em 2024 será divulgada neste sábado, 26, a partir das 17 horas, em edição especial do programa O POVO News. Esta é a terceira pesquisa desde o resultado do primeiro turno, que habilitou André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) para seguirem na disputa. Fortaleza é a maior cidade brasileira em que PL e PT, partidos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente Lula, respectivamente, farão uma disputa diretamente. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assista ao vivo: Agregador de pesquisas As tendências eleitorais apresentadas pelas pesquisas de intenção de voto dos principais institutos estão reunidas em agregador disponibilizado pelo O POVO+. A ferramenta reúne os dados de intenções de voto de todas as pesquisas eleitorais de Fortaleza e Caucaia, de todas as capitais nordestinas e ainda de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Belém.

Além da compilação de dados, o agregador de pesquisas do O POVO oferece visualização detalhada das tendências eleitorais. CONFIRA AQUI O AGREGADOR Como a pesquisa Datafolha é feita? A pesquisa é quantitativa, por amostragem. Questionários são aplicados em abordagem pessoal presencial em pontos de fluxo de pessoas espalhados por Fortaleza.

As respostas são coletadas com utilização de tablet e questionário eletrônico. Onde a pesquisa Datafolha é feita? A pesquisa Datafolha em Fortaleza é realizada em 59 pontos de abordagem sorteados em todas as regiões de Fortaleza. A relação completa dos bairros onde a pesquisa é feita será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o sétimo dia seguinte à data de registro da pesquisa, conforme resoluções do TSE.

Como o Datafolha escolhe quem é entrevistado? Os entrevistados pelo Datafolha são selecionados em três etapas: Sorteio das regiões da cidade e bairros que farão parte da amostra Sorteio dos pontos de abordagem onde serão aplicadas as entrevistas Por fim, os entrevistados são selecionados aleatoriamente para responder ao questionário. O sorteio respeita cotas de sexo e faixa etária. Os dados relativos a sexo e faixa etária são baseados nas informações fornecidas pelo TSE sobre o eleitorado, relativas a agosto de 2024), e em informações do IBGE (PNAD 2023 e Censo 2022), além de números primários de outros levantamentos do instituto. Controle e verificação dos dados Os entrevistadores envolvidos na realização desta pesquisa são treinados pelo Datafolha, com instruções específicas para esse projeto. São checados, no mínimo, 20% dos questionários de cada pesquisador, seja in loco por supervisores de campo ou, posteriormente, por telefone. Internamente, todo o material é verificado e codificado.

Antes do processamento final e emissão dos resultados, é realizado processo de consistência dos dados. s dados coletados e tratados nesta pesquisa atendem às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo ao respondente o sigilo de sua identidade e o correto tratamento das respostas. A eleição para prefeito de Fortaleza em 2024 O segundo turno da eleição para prefeito de Fortaleza ocorre neste domingo, 27 de outubro. Estão na disputa André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).