Com André e Evandro frente a frente, último debate é marcado por ataques e clima tenso

O último debate do segundo turno das eleições de Fortaleza, realizado na noite desta sexta-feira, 25, pelo Sistema Verdes Mares, foi marcado por críticas trocadas entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), com menções aos cabos eleitorais e aos recentes ataques recebidos pelos dois na reta final da campanha. Com a possibilidade de andar livremente pelo estúdio, os candidatos chegaram a ficar frente a frente, perto um do outro, e o embate foi marcado por clima tenso.

Em meio à troca de críticas, o primeiro bloco do debate foi, majoritariamente, marcado pela discussão sobre a pauta das mulheres, eleitorado importante para ambos em meio a um cenário de empate técnico, de acordo com as pesquisas de intenção de voto.

Evandro questionou André sobre propostas para as mulheres e relembrou vídeo em que o adversário aparece minimizando o problema do feminicídio no país. Pelas redes sociais, na última quinta-feira, 24, o deputado federal afirmou que o vídeo teria sido retirado de contexto.