Irmão de Sarto grava vídeo com Mayra, aliada de André, e deseja sorte como secretária da saúde

O secretário da Cultura de Fortaleza Elpídio Nogueira, irmão do prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT), gravou vídeo ao lado da deputada federal em exercício Mayra Pinheiro (PL), aliada do candidato a prefeito André Fernandes (PL), no qual demonstra alinhamento com uma eventual gestão do PL na Capital. Elpídio é vereador licenciado de Fortaleza, mas não se reelegeu no último pleito.

Na publicação, Mayra e Elpídio dialogam em tom de alinhamento sobre questões relacionadas à saúde da Capital. A parlamentar alega estar recebendo informações do irmão do prefeito, que é gestor na área da Cultura - mas alega ter "auxiliado na saúde" nos últimos anos -, referentes a dados da saúde em Fortaleza.