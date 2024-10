Wagner diz que não voltará para Secretaria de Saúde de Maracanaú e já tem outro projeto

Sobre um novo cargo, ele contou que já tem "convicção" do que irá fazer em janeiro, mas disse que não "é conveniente divulgar a partir de agora".

"Fui convidado pelo prefeito Roberto Pessoa para voltar para a Secretária de Saúde de Maracanaú, não vou voltar, certo. Eu tô num projeto novo, quero ajudar os integrantes do nosso partido que foram eleitos prefeitos", explicou.

O presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner , afirmou que não voltará ao cargo de secretário da Saúde de Maracanaú em entrevista para o Debates do O POVO nesta sexta-feira, 25. Ele também contou que já possui um novo projeto em 2025, mas não compartilhou detalhes.

Wagner também falou que não irá ser secretário de uma possível de gestão André Fernandes (PL), caso o candidato seja eleito. Wagner apoia André neste segundo turno, mas diz querer continuar tendo "independência" para cobrar o candidato.

"Se eu tiver lá como secretário do André, como é que eu vou cobrar do meu chefe que ele mantenha essa postura? Eu quero ter essa independência, justamente para fazer o contraponto dentro de uma possível gestão que o União Brasil esteja lá representado através de qualquer representante do nosso partido", completou.