Aliado de Wagner, ex-deputado Vaidon declara apoio a Evandro Leitão em Fortaleza

O ex-deputado federal Vaidon Oliveira (União Brasil) anunciou apoio à candidatura de Evandro Leitão (PT), em Fortaleza. A novidade foi compartilhada nesta terça-feira, 22, nas redes sociais do ex-parlamentar.

"Meu povo, a gente não vota em partido, a gente vota em pessoa, e eu voto no Evandro. Acredito que é o melhor para Fortaleza", disse Vaidon, em vídeo, ao lado do petista. No primeiro turno, o ex-deputado apoiou Capitão Wagner (União Brasil).

Ao que Evandro respondeu: "O Vaidon está aderindo a nossa campanha. Eu aqui quero agradecer, meu irmão, por você estar aqui sendo mais um daqueles que irá vencer as eleições no próximo domingo", projetou, dirigindo-se aos eleitores do Serviluz, do Mucuripe e do Cais do Porto.