André Fernandes: qual número do candidato a prefeito de Fortaleza

André Fernandes é filiado ao PL e candidato à Prefeitura de Fortaleza no segundo turno das eleições municipais de 2024 com o número 22.

No último mês, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) informou a mudança na localização de 1.716 seções eleitorais em todo o Estado. Antes de votar, é indicado que o eleitor confira seu local de votação e se ele permanece o mesmo ou se foi alterado.

A votação inicia às 8 horas, no horário oficial de Brasília, e tem fim às 17 horas do mesmo dia.

Busque “TRE Ceará” no seu navegador ou clique no seguinte endereço: https://www.tre-ce.jus.br/#/

Há algumas formas de consulta, sendo as mais indicadas via site, por aplicativo ou por telefone. Além disso, eleitores que não estiverem em suas cidades no primeiro e segundo turnos das eleições de outubro não poderão votar neste ano, pois não há possibilidade de "voto em trânsito" em pleitos municipais.

O Disque Eleitor está disponível para auxiliar a população em qualquer dúvida sobre as eleições municipais, seja o endereço da sua seção ou o esclarecimento de dúvidas sobre a situação do seu título.

Já certidões de casamento ou de nascimento, por não possuírem foto, não serão aceitas como documentos de identificação. A Justiça Eleitoral informou também que não será aceito, no momento do voto, a apresentação da carteira de trabalho digital, de acordo com Resolução TSE nº 23.736/2024, que rege os atos do processo eleitoral.

É necessário apresentar um documento com foto para se identificar na seção eleitoral. Além do título de eleitor, os documentos válidos na hora de votar são:

No caso da entrega do RJE, o eleitor deve apresentar um documento oficial de identificação com foto no local de votação ou de recepção das justificativas.

De acordo com o TSE, o formulário pode ser obtido nas unidades de atendimento da Justiça Eleitoral (cartórios eleitorais, postos e centrais de atendimento), nos portais do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais e, no dia do pleito, nos locais de votação ou de justificativa, e em outros locais previamente autorizados pela Justiça Eleitoral.



Pós-eleição

Também é possível justificar a ausência após o pleito, acessando o aplicativo e-Título ou o portal do Sistema Justifica. Outra opção é apresentar o formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição), em formato PDF.

“A documentação que comprove o motivo da ausência deverá ser anexada ao requerimento para análise da autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. Caso a justificativa seja aceita, haverá o registro no histórico do título eleitoral. Se a justificativa for indeferida, a pessoa precisará quitar o débito”, reforça o TSE.

Para o Sistema Justifica, o eleitor deve informar os seus dados e anexar a declaração do motivo de sua ausência às urnas (digitalizada). Na sequência, receberá um código de protocolo para acompanhar o seu requerimento.

E se eu não justificar?

Caso o eleitor não justifique o seu voto no prazo estabelecido, ficará automaticamente em débito com a Justiça Eleitoral. De acordo com o Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), isso implica em multa de 3% a 10% do valor do salário-mínimo da região.

A falta de justificativa ou do pagamento devido das multas incorre em uma série de restrições para o cidadão, como a impossibilidade de emitir documentos (RG e passaporte) ou de receber salário ou proventos de função em emprego público. O eleitor faltante também não poderá participar de concurso público ou renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo.





Com informações do TSE; colaboraram: Penélope Menezes; Camila Maia (especial para o POVO).