Sarto tem a 7ª campanha mais cara do Brasil; Wagner também aparece entre as 10 maiores

Prefeito José Sarto do PDT disputa a reeleição em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal

Em termos nacionais, o pedetista aparece com a 7ª mais cara campanha para prefeito do Brasil. Também candidato em Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil) aparece na listagem como a 10ª campanha mais cara do país, com R$ 12,5 milhões. A campanha mais cara dentre todas a prefeito no Brasil é a de Guilherme Boulos (Psol-SP), com mais de R$ 65 milhões arrecadados. São mais de R$ 20 milhões a mais do que a segunda colocada, a do do também postulante em São Paulo, Ricardo Nunes (MDB-SP), com R$ 44 milhões. Todos os dados listados provém do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De onde vem o dinheiro Grande parte do dinheiro das milionárias campanhas vêm do fundo eleitoral partidário, conhecido como 'fundão'. Quanto maior representatividade tem um partido nas Casas Legislativas, maior acesso às verbas ele tem.

A campanha de Sarto é impulsionada pelos recursos do PDT, que visa manter a única prefeitura que o partido comanda atualmente. Assim, o diretório nacional garantiu à candidatura nada menos do que R$ 15 milhões, somados a outros R$ 250 mil doados pelo diretório estadual da sigla e R$ 250 mil do diretório municipal. O restante dos valores vem de contribuições de pessoas físicas, com destaque para o suplente de senador - e irmão do ex-prefeito Roberto Claudio (PDT) - Prisco Bezerra (PDT), que doou R$ 1 milhão, o ex-governador do Ceará, Tasso Jereissati (PSDB), com doação de R$ 600 mil e mais R$ 125 mil do empresário Beto Studart. Já Capitão Wagner recebeu pouco mais de R$ 12 milhões do diretório nacional do União Brasil, tendo o restante provindo de doações em pessoa física.