Presidente da Câmara de Fortaleza diz que fala de vereador do PL contra Evandro é "grave"

Gardel Rolim, presidente da câmara de vereadores, visita a rádio O POVO/CBN. Crédito: FÁBIO LIMA

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Gardel Rolim (PDT) afirmou que irá se reunir com o vereador Inspetor Alberto (PL) e a Mesa Diretora do parlamento para definir qual será a posição em relação a fala ameaçadora feita pelo parlamentar a Evandro Leitão (PT). O aliado de André Fernandes disse "prepara o teu caixão, vagabundo". Em entrevista à rádio O POVO CBN nesta sexta-feira, 25, Gardel considerou que a declaração é "grave" e não pode ser tratada como "comum". Gardel disse que irá buscar diálogo para análise de qual será o procedimento. Isso, no entanto, só deve acontecer após eleição. "Primeiro, jamais a gente vai apoiar uma atitude como essa. Isso não é usual, nem comum, nem algo que a gente possa tergiversar na Câmara Municipal, isso é grave. Obviamente, como foi ontem (quinta), eu não conversei ainda com o vereador, não reuni a Mesa Diretora, não tratamos sobre o tema. Nós estamos no calor de uma emoção de uma campanha muito acirrada", disse.

Questionado sobre os planos de se manter como presidente da Câmara, o pedetista confirmou o desejo, mas destacou que sua preocupação maior é com o "futuro de Fortaleza". "Eu tô muito mais preocupado com a cidade, honestamente. É claro que se você me perguntar eu gostaria de ser presidente de novo, mas eu tô muito preocupado com o destino da cidade", disse. Para Gardel, PDT deve rever posição no Governo Lula Em relação à postura divisiva que o PDT tem tendo, principalmente em Fortaleza, Gardel afirmou que o partido precisa atualizar o seu discurso e defende, inclusive, um debate sobre rever a sua participação no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).