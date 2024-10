O POVO News: Paraná Pesquisa Fortaleza; vereador diz "prepara teu caixão" para Evandro

Na última pesquisa mostra André Fernandes com 51,6% das intenções de voto e Evandro Leitão (PT) com 48,4%

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta quinta-feira, 24. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa trará atualizações sobre as últimas pesquisas em Fortaleza. No Instituto Paraná mostra André Fernandes (PL) com 51,6% das intenções de voto e Evandro Leitão (PT) com 48,4%.

Assista ao vivo: