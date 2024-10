André e Evandro reúnem apoiadores em atos de campanha na mesma hora e rua em Fortaleza

Na última semana de campanha eleitoral antes do segundo turno, os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), realizaram grandes atos de campanha no bairro Jardim Iracema nesta terça-feira, 22. As ações ocorreram simultaneamente na mesma hora e até na mesma rua.

A movimentação no adesivaço de Fernandes aconteceu do lado de um prédio com bandeiras do PT e uma faixa “Mulher não vota em André”. Apesar do caso, apoiadores se reuniram na esquina do cruzamento, segurando bandeiras, cantando jingles de campanha e distribuindo adesivos. Estavam presentes homens, mulheres, crianças e até cachorros.

Enquanto as pessoas se reuniam no adesivaço do candidato do PL, a caminhada com Evandro Leitão se iniciou no começo da rua e seguiu um quarteirão em diante, até dobrar e entrar em outra via do bairro. Antes de iniciar, um carro de som circulou na região, convidando a população a participar do momento.