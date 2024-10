Com o coro de "fora PT", Emilia declara apoio a Naumi em Caucaia

Emília Pessoa (PSDB) declarou neste sábado, 12, apoio ao candidato Naumi Amorim (PSD) na disputa pela Prefeitura de Caucaia. A candidata disputou uma vaga no segundo turno do Município com Waldemir Catanho (PT), mas ficou de fora do pleito por uma diferença de oito votos.

Com os coros de "fora PT", puxados durante as fala tanto de Emilia como de Naumi, a tucana criticou o PT afirmando não confiar e também disse que sua eleição foi "tomada de forma muito brusca". Ela também criticou o atual prefeito Vitor Valim (PSB), que não tentou reeleição e apoiou Catanho.



"Eu não confio nesse partido que tá lá e nesse governo. Não somos Vitor Valim. Fora Vitor Valim, pega a tua mala e vai pra longe de Caucaia", disse a deputada estadual. Coronel Aginaldo (PL) também já anunciou apoio a Naumi.