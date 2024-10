Coronel Aginaldo declara apoio a Naumi no 2º turno em Caucaia

Com 12,24% dos votos, Coronel Aginaldo ficou em quarto lugar na disputa à prefeitura do município

“Estou aqui com Naumi Amorim, que está no segundo turno. Tenho certeza que você, Naumi, vai conseguir isso. Vai ser vencedor e não vai deixar o PT entrar em nossa Caucaia. Que nunca entrou e não vai ser agora”, declarou Aginaldo ao pedir votos para Naumi.

Aginaldo obteve 23.628 votos no primeiro turno, ocupando a quarta colocação. O candidato tem ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi comandante da Força Nacional na gestão dele. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Aginaldo aparece ao lado de Naumi e diz que ele terá todo o seu apoio para este segundo turno.

Coronel Aginaldo (PL) , candidato derrotado à Prefeitura de Caucaia, declarou apoio a Naumi Amorim (PSD) . No único município que haverá segundo turno, além de Fortaleza , Caucaia tem o ex-prefeito e Waldemir Catanho (PT) disputando ao Executivo municipal.

Naumi foi prefeito de Caucaia no período de 2017 a 2020, onde se candidatou à reeleição, mas foi derrotado pelo atual prefeito Vitor Valim (PSB). Naumi encerrou o primeiro turno em primeiro lugar, com 38,42% dos votos válidos.

Com 24,67% dos votos, Catanho conquistou vaga no segundo turno com uma diferença de apenas oito votos para Emília Pessoa (PSDB), que obteve a mesma porcentagem, mas acabou fora da disputa. Ainda há dúvidas quanto a posição da deputada para o segundo turno, que não foi divulgada até o momento.