Ex-candidata a vereadora, nutricionista vítima de importunação anuncia apoio a André Fernandes

Nutricionista Larissa Duarte (União Brasil) declarou apoio ao candidato André Fernandes no segundo turno. Larissa chegou a se candidatar para vereadora, mas não foi eleita

A nutricionista Larissa Duarte, vítima de importunação sexual em elevador em Fortaleza, anunciou, nesta quinta-feira, 17, apoio ao candidato André Fernandes (PL). Larissa foi candidata à vereadora pelo União Brasil nas eleições deste ano e recebeu 2.611 votos, porém não foi eleita. Em vídeo publicado nas redes sociais, a nutricionista afirmou que, após o resultado nas urnas, seguirá na defesa das mulheres e crianças. Larissa também explicou que a decisão de apoiar Fernandes veio após compromissos por essa pauta. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Com mandato ou não continuarei firme nas pautas das mulheres e crianças. Acredito que as mulheres não possuem dono e a sua defesa não se resume a partidos de esquerda ou direita, seja por partido A, B ou C. Após reuniões e compromissos levantados por essa pauta, decidi no segundo turno declarar apoio a André Fernandes”, disse.

Larissa, usando um adesivo com o número de urna de Fernandes, ainda afirmou que muito tem sido insinuado sobre o deputado federal, em referência às acusações da oposição sobre o candidato do PL, mas destacou que “basta uma pesquisa breve sobre a vida parlamentar” de André. “Embora muito tenha sido insinuado, basta uma pesquisa breve sobre a vida parlamentar do André e suas proposituras em defesa da mulher. Se você compreende a importância da renovação na mudança para Fortaleza, então venha conosco. Pelas mulheres, pelas crianças, pelas famílias, por nossa saúde, por nossa segurança e melhor qualidade de vida. Quanto a mim, continuarei lutando por essa pauta da melhor maneira que estiver ao meu alcance”, finalizou. Na legenda da postagem, a nutricionista destacou que, no primeiro turno, apoiou o candidato que ficou na quarta colocação Capitão Wagner (União Brasil): “No 1º turno estive e lutei pelo meu líder Capitão Wagner, que aceitou voluntariamente aderir ao time do André Fernandes no 2º turno. Fortaleza precisa de renovação e mudanças”.