Prefeitos da Região Metropolitana declaram apoio a Evandro em Fortaleza

Com um cenário político dividido na capital, as alianças partidárias estão mostrando sua força neste segundo turno. André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) buscam o máximo de alianças para alavancar a campanha e vencer a disputa. Prefeitos da Região Metropolitana (RMF) estão mostrando seus posicionamentos para Fortaleza, que tem grande relação com os municípios. Alguns dos municípios fazem limite com Fortaleza.

Com o Partido dos Trabalhadores, desde as eleições gerais de 2022, trabalhando a perspectiva de alianças entre líderes para uma configuração que emplacou os cargos de presidente, senador e governador. Em 2024, a cena se repete e as alianças entre prefeitos já eleitos em primeiro turno ou no cargo na Região Metropolitana têm trazido apoios importantes para a candidatura de Evandro Leitão.

Nezinho Farias (PSB), prefeito reeleito de Horizonte, publicou um vídeo em suas redes sociais convidando a todos para o evento na intenção de "fortalecer" a candidatura do petista em Fortaleza. Ele enviou nota à imprensa confirmando o posicionamento.



Outro destaque, é o apoio do prefeito do Eusébio,à candidatura de Evandro. Acilon foi do mesmo partido que André Fernandes , e já chegou a ser presidente estadual da sigla, mas pediu desfiliação antes do anúncio do apoio ao petista . Eusébio faz limite com Fortaleza.