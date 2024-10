Deputado do partido de Bolsonaro participa de evento em apoio a candidato petista em Fortaleza

O deputado federal cearense Júnior Mano organizou nesta quarta-feira, 17, um encontro entre prefeitos para sinalizar apoio a Evandro Leitão, candidato petista que concorre à prefeitura de Fortaleza no segundo turno contra André Fernandes, do Partido Liberal (PL) - o mesmo partido do parlamentar e do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Além do deputado e de outros 41 prefeitos, participaram do encontro o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o ex-governador do Estado e ministro da Educação Camilo Santana.

Um dos participantes do evento foi Acilon Gonçalves, prefeito de Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. Atualmente sem partido, o prefeito foi filiado ao PL e era presidente estadual da sigla até novembro de 2023. Gonçalves é aliado do ministro da Educação e, em sua gestão à frente do partido bolsonarista, precisou adotar uma postura menos simpática ao PT.