Candidato em Caucaia, Catanho se envolve em acidente de trânsito sem feridos graves

Segundo a assessoria do candidato não houve vítimas ou feridos com gravidade

O candidato à Prefeitura de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Waldemir Catanho (PT), se envolveu em um acidente de trânsito na rua Demétrio Menezes, no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza na manhã desta terça-feira, 15. Por meio de nota, a assessoria do candidato informou que houve um engavetamento entre duas motocicletas e dois automóveis.

O local do acidente é próximo ao Terminal do Antônio Bezerra e tem intenso tráfego comercial. Conforme comunicado, alguns dos envolvidos na batida tiveram escoriações leves. O candidato permaneceu no local durante toda a ocorrência, conforme infomado pela assessoria.

A perícia foi ao local e o incidente foi registrado pelas autoridades de trânsito de Fortaleza. De acordo com a nota divulgada, os envolvidos entraram em acordo quanto aos prejuízos financeiros.