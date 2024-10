Fernanda Pessoa, prima de Emília, anuncia apoio a Catanho em Caucaia: "Sei da sua competência"

"Meus amigos de Caucaia, quero aqui manifestar o meu apoio à candidatura do meu amigo Catanho. Sei da sua competência, da sua forma de articulação política. Sei que ele está preparado para administrar essa grande cidade e terá o nosso apoio", afirmou a deputada.

A deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil), prima de Emília Pessoa (PSDB), declarou apoio à candidatura de Waldemir Catanho (PT) à Prefeitura de Caucaia neste domingo, 14, em vídeo publicado nas redes sociais. O candidato petista disputa o segundo turno com Naumi Amorim (PSD).

A parlamentar ainda chegou a dizer que ele vai poder "fazer tudo o que Caucaia precisa", junto com o apoio de outros deputados, senadores, o governo estadual e federal. E completou argumentando que Catanho é o candidato com as "condições de fazer" mais pelo município.

Na publicação do apoio de Fernanda Pessoa, Catanho agradece e diz que "a verdade tá do nosso lado e ela sempre vence".

Emília Pessoa, candidata derrotada no primeiro turno à Prefeitura de Caucaia por uma diferença de oito votos com Catanho, tem posicionamento contrário ao da prima. Ela anunciou apoio a candidatura de Naumi Amorim no último sábado, 12.