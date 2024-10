George Lima anuncia apoio a Evandro: "Fortaleza precisa de um líder comprometido"

O candidato do Solidariedade no primeiro turno afirmou que André Fernandes seria uma "bomba relógio" para a administração de Fortaleza

O candidato à Prefeitura de Fortaleza no primeiro turno, George Lima (Solidariedade), declarou oficialmente seu apoio a Evandro Leitão (PT) no segundo turno das eleições. Ele teceu elogios ao petista e criticou o outro candidato, André Fernandes (PL).



"De um lado, temos uma pessoa sem experiência, com um passado comprometedor e uma maneira arrogante de tratar as pessoas. Do outro, está Evandro Leitão, um político escolhido pelo ministro Camilo Santana, que representa um grupo que vem fazendo mudanças significativas no Estado", afirmou em nota.