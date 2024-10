Emilia rebate críticas de Catanho e promete processá-lo: "Respeita a minha história"

Candidata do PSDB, Emília Pessoa, participou de debate do O POVO Crédito: Fco Fontelene/ O POVO

"E agora o Catanho inconformado com isso (com o apoio dela a Naumi), ele que tem a prática da compra e da venda do votos, achando que todo mundo é igual a ele, dispara mentiras sem ao menos tremer a cara, aquele tipo de gente perigosa. Ô seu Catanho, o seu time não compra mesmo o nosso time, ninguém compra. Sabe por quê? Por que eu sou Caucaia e Caucaia não está à venda", criticou. Pessoa ainda acusou Catanho de invadir sua paz, na "calada da noite", mesmo termo usado por Catanho para criticá-la. Ela afirmou que o candidato iria responder o caso na Justiça. "E eu lhe disse isso, o senhor lembra? Na calada da noite, quando o senhor veio invadir a paz da minha casa. O senhor vai responder agora naJjustiça, me respeita, Catanho, respeita a minha história, respeita Caucaia. Ninguém gostou do seu comportamento, para de jogo sujo, nós queremos uma campanha limpa", finalizou.