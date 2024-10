PSTU prega voto crítico em Evandro Leitão para "derrotar o bolsonarismo" em Fortaleza

Se posicionando diante do cenário com André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) no segundo turno em Fortaleza, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) declarou apoio a Evandro, chamando ao que a sigla classificou como “voto crítico” para "derrotar o candidato bolsonarista".

Por nota, o partido disse se orgulhar da chapa que disputou a Prefeitura de Fortaleza, formada pelos candidatos Zé Batista e Malu, que obteve 615 votos no pleito do último dia 6. Apesar do posicionamento, o partidos diz que não concorda com Evandro Leitão, “mas porque entendemos o desejo de milhões de trabalhadores e jovens que esperam que o bolsonarismo seja derrotado eleitoralmente”.

Apesar do apoio crítico, o PSTU diz que vai continuar a se opor ao “projeto de conciliação de classes, à ‘Frente Ampla’ defendida por Evandro, pelo PT e seus aliados". No comunicado, a sigla classifica André Fernandes como “representante da ultradireita”, e um “dos principais articuladores do bolsonarismo no Nordeste”.