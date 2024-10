Propaganda eleitoral volta ao rádio e TV nesta sexta em Fortaleza; veja ordem de exibição

Seguindo a determinação por sorteio, o candidato André Fernandes (PL) iniciará o blocão em rede no primeiro dia de exibição, sexta-feira, 11. No dia seguinte, será Evandro Leitão (PT) quem começará. A cada dia, haverá a troca de qual deles inicia e qual termina a transmissão, até o último dia de exibição, que será em 25 de outubro, antevéspera do segundo turno.

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) promoveu, na manhã desta quarta-feira, 9, audiência de distribuição do horário eleitoral gratuito em Fortaleza, referente ao segundo turno.

Nas inserções durante a programação, também coube à candidatura do PL ter a primeira inserção do dia, em 11/10. No dia 12, inverte-se a ordem, com a primeira inserção do dia sendo da candidatura do PT. A ordem vai sendo trocada até o último dia de exibição, 25/10.

Por meio da Coordenadoria da Propaganda Eleitoral, o encontro ocorreu na sede do TRE-CE e reúne magistrados(as), promotores(as), partidos políticos, federações e imprensa para o sorteio da ordem de veiculação da propaganda eleitoral dos candidatos a prefeito que irão para o 2º turno na capital. A distribuição foi gerada de forma automática e aleatória, pelo sistema interno do TSE, tendo ainda transmissão ao vivo pelo canal do TRE-CE no YouTube.

Inserções

As emissoras de rádio e televisão, e os canais de televisão por assinatura, reservarão para cada cargo em disputa 25 minutos, de segunda-feira a domingo, para serem usados em inserções de 30 segundos e 60 segundos, gerando diariamente 12 minutos e 30 segundos para cada candidatura.