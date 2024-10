Em Fortaleza, André Fernandes, com 40,3%, irá ao 2º turno com Evandro Leitão (34,4%)

O candidato do PL à prefeitura de Fortaleza (Ceará), André Fernandes, vai disputar o segundo turno com o candidato do PT, Evandro Leitão. Com 94,73% das urnas apuradas, Fernandes teve 40,33% dos votos válidos, enquanto Leitão ficou com 34,30%. O candidato do PDT, José Sarto, terminou em terceiro lugar, com 11,76% dos votos válidos. O candidato pelo União, Capitão Wagner, ficou com 11,34% dos votos válidos.