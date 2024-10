Sarto, Ciro e RC "somem" após derrota nas eleições em Fortaleza

Ciro Gomes, ex-prefeito de Fortaleza e ex-governador do Ceará, não fez aparição pública, assim como Sarto e Roberto Cláudio. O POVO entrou em contato com a assessoria para ouvir manifestação e aguarda retorno.

O PDT sofreu uma dura derrota com a não ida do prefeito José Sarto ao segundo turno em Fortaleza, sendo o primeiro gestor da cidade a não conseguir se reeleger . Horas após a apuração, os principais nomes e lideranças do partido seguem em silêncio.

O também ex-prefeito Roberto Cláudio não fez sinalizações ou declarações. A reportagem o procurou por meio de sua assessoria e fará atualização com a resposta.

José Sarto deixa de ser candidato, mas segue com o cargo de prefeito até o fim do ano. Ele não tem previsão de dar retorno as agendas voltas à Prefeitura. A equipe informou que as novidades serão repassadas, mas sem mais detalhes se ele voltou às atividades no Paço Municipal.