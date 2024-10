Técio admite divisões internas no Psol: "Tem pessoas que poderiam estar aparecendo mais"

Candidato do Psol à Prefeitura de Fortaleza foi o sabatinado desta quarta-feira no OP News 1ª edição

"É um debate complexo. O Psol é um partido muito vivo internamente, tem muito debate. É um partido sem coronel, sem dono. A gente aposta muito num debate político, democrático, como parte da construção do nosso partido. É natural que todo mundo tenha as suas posições, mas não é verdade que o Psol não está unido em torno da nossa candidatura, está todo mundo fazendo campanha. Cada candidatura tem a sua estratégia de como se cacifar, mas a gente está junto neste momento, apesar das divisões internas, para fora nós estamos posicionados de forma unitária e unificada em torno da coligação, que envolve o Psol, a Rede e a UP", explicou.

Sabatinado na 1ª edição do OP News desta quarta-feira, 2, o candidato do Psol a prefeito de Fortaleza, Técio Nunes, falou de divergências internas dentro do partido, explicou propostas e destacou diferenças de sua candidatura para outras do campo da esquerda. Ele foi entrevistado pelo apresentado Ítalo Coriolano , ao lado do colunista de O POVO , Guálter George .

O candidato afirmou que propostas de adversários, com helicópteros, caveirões e armamento ostensivo, foram pautadas apenas por pesquisas eleitorais e orientação de "marketeiros de milhões para poder enganar o nosso povo em um debate tão sério". "Eu acho que o nosso povo, e eu particularmente, sei bem da realidade de um jovem que não tem acesso a um Cuca porque vive em uma região diferente da facção presente no local. Não podemos aproveitar esse espaço eleitoral para fazer um debate tão despolitizado, tão inconsequente, que alguns candidatos estão fazendo, inclusive orientados por uma linha mais de direita ou extrema-direita, ao bolsonarismo", disse.

Para Técio, o combate à violência parte de um tripé. "O primeiro ponto é inteligência, nós vamos criar na SSPDS um setor de inteligência, para auxiliar a Prefeitura, monitorar e mapear esses territórios, entender quais são as áreas mais vulneráveis da cidade, para que a Prefeitura - apontando o segundo tripé - possa ocupar esses territórios com política pública efetiva e assertiva. O maior PIB do Nordeste tem que disputar o futuro das nossas crianças, ocupando esses territórios com política pública, apostando em profissionalização, apostando na cultura, apostando no acesso à tecnologia. O terceiro ponto é que não tem como o prefeito fugir da responsabilidade. O prefeito tem que assumir o papel de liderança, e nós temos que ter um prefeito que tenha capacidade política de chamar o Governo do Estado, chamar o Governo Federal, para discutir de forma cooperada uma estratégia política de ocupação desses territórios e de mudança desses dados de Fortaleza. Não vamos combater os problemas com bravata, não é questão de coragem, é necessário ter uma política de estado", explicou.

Demora a colocar o "bloco na rua"

Questionado sobre os motivos para sua campanha demorar a sair nas ruas, tendo inclusive inaugurado o comitê oficial apenas 22 dias após o início oficial do período eleitoral, Nunes alegou as diferenças financeiras da campanha do Psol para outras - segundo o TSE, a campanha de Técio arrecadou R$ 850 mil.

"Nós temos uma realidade em Fortaleza que aponta uma das campanhas mais caras do Brasil, somente o Sarto recebeu mais de R$ 17 milhões. São campanhas multimilionárias, que não deixam espaço nenhum para uma lógica de campanha que está cada vez mais despolitizada, mas que jogam as campanhas pequenas, mas que têm boas ideias, que têm boa militância, têm boa história, na margem, a gente não consegue ocupar os espaços. E no Psol a gente tem uma história de não pagar militância, nossa militância é voluntária. É uma campanha feita por jovens, é cheia de juventude, uma nova geração que está se formando na política e que tem esperança na nossa campanha, porque sabe que ela é pautada por ideias e não por essa lógica multimilionária das campanhas", explicou.