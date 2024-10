Ex-assessor de Nikolas é o vereador mais votado da história de Belo Horizonte

Nikolas comemorou o fato do vereador mais votado na câmara municipal da capital de Minas Gerais não ser uma mulher trans

O candidato mais votado para a Câmara Municipal de Belo Horizonte nestas eleições foi Pablo Almeida, do PL, que fez propaganda como “o candidato do Nikolas”. Pablo trabalhou com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) como assessor entre outubro de 2023 e junho deste ano.

Com 100% das urnas apuradas, Pablo teve 39.960 votos. A segunda candidatura mais votada foi a da Professora Marli, com 23.773 votos. A marca alcançada por Pablo supera a obtida na eleição de 2020 por Duda Salabert (PDT), que havia conquistado mais de 37 mil votos.

Pablo contou a presença de Nikolas Ferreira, que gravou vídeos e marcou presença na campanha de rua.