Eleitores de Marçal choram ajoelhados na Paulista durante apuração e após derrota

Após ter largado na frente de Guilherme Boulos (PSOL) na apuração da eleição pela Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) acabou perdendo vaga para disputar o segundo turno com Ricardo Nunes (MDB).

Marçal teve 29,14% dos votos, enquanto Boulos fechou com 29,07%. Nunes ficou com 29,48%.

Após a derrota o ex-coach goiano cancelou a entrevista coletiva que daria aos jornalistas e nem foi visto com os eleitores. Na noite do domingo, 6, surgiram nas redes sociais diversos vídeos mostrando apoiadores chorando na avenida Paulista, principal via de São Paulo (SP).