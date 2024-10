Carlos Bolsonaro é o candidato a vereador mais votado no Rio e segue para o sétimo mandato

Com 130.480 votos, Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi eleito vereador do Rio de Janeiro com a maior votação entre todos os candidatos ao cargo na cidade. O filho "02" do ex-presidente segue para o sétimo mandato consecutivo na Câmara Municipal carioca. Desde 2000, Carlos emenda mandatos consecutivos no Legislativo municipal do Rio.

Carlos foi o primeiro entre os filhos de Jair Bolsonaro a ingressar na carreira política. Ele concorreu pela primeira vez a um cargo eletivo em 2000, candidatando-se a vereador do Rio com apenas 17 anos. Na ocasião, tornou-se o mais jovem a ocupar o cargo no País.

Ele foi eleito pelo então Partido Progressista Brasileiro (PPB, hoje Progressistas) e, na posse, fez uma brincadeira com a sigla: "Falo não em nome do Partido Progressista, mas em nome do Partido do Papai Bolsonaro".

Desde a posse de Carlos, todos os filhos do ex-presidente com idade suficiente para disputar cargos eletivos adentraram na carreira política: Flávio, senador pelo Rio, Eduardo, deputado federal por São Paulo, e Jair Renan, eleito neste domingo, 6 de outubro, vereador de Balneário Camboriú (SC.