Mãe de Isabella Nardoni é a vereadora mais votada de São Paulo

Considerando todos os candidatos, Ana Carolina ficou atrás apenas de Lucas Pavanato, do PL, que obteve 161.386 mil votos. Por meio de suas redes sociais, a agora vereadora eleita de São Paulo agradeceu a confiança dos eleitores e falou sobre a emoção que estava vivendo.

Ana Carolina, mãe de Isabella Nardoni , se elegeu neste domingo, 6, como a vereadora mais bem votada de São Paulo. Com 100% das urnas apuradas, a filiada do partido Podemos recebeu 129.563 mil votos.

“Gente, de verdade, eu estou muito emocionada. Eu não tenho palavras para agradecer a todo mundo que me deu esse voto de confiança. Que foi na urna e apertou 20.000. Eu estou na minha casa, porque é com minha família que tenho que comemorar. Obrigada de verdade”, disse em vídeo.

O caso Isabella Nardoni

O caso ocorreu em abril de 2002, quando Isabella Nardoni, à época com 5 anos de idade, foi jogada do sexto andar do apartamento onde seu pai, Alexandre Nardoni, e sua madrasta, Anna Carolina Jatobá, moravam. Os dois foram julgados responsáveis pela Justiça e condenados pelo assassinato.