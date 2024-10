Conheça as disputas mais acirradas na eleição para prefeitos do Ceará

Em Groaíras, prefeita eleita teve apenas 21 votos a mais do que segundo colocado Crédito: Reprodução TSE

Algumas cidades do interior cearense ficaram marcadas nessas eleições pelo equilíbrio na disputa pela prefeitura. O POVO traz um levantamento de onde o resultado foi mais apertado no Estado.

Em Groaíras, a prefeita eleita Virginia do Antônio Martins (PDT) teve 4.198 votos, apenas 21 a mais do que Adail Melo (PSB), único adversário no pleito. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em Ereré, Glauber (PT) foi eleito prefeito com uma diferença de apenas 0,6 ponto percentual sobre Emanuelle Martins (PSB), o que na prática representou uma margem de 29 votos de vantagem.

No Iguatu, houve uma virada na reta final da apuração e Roberto Filho (PSDB) acabou eleito prefeito, apenas 2 pontos percentuais na frente de Ilo Neto (PT). Já em Tururu, o prefeito eleito foi Elinaldo Monteiro (União), com 39,39% dos votos (5.268 no total), cerca de pontos percentuais a mais do que Pedro Filho (PT), que obteve 4.993 votos, 37,33% do total. Equilíbrio triplo Em Pacajus, o destaque se deu para o equilíbrio entre três candidaturas. Edilson das Casas (União) teve 28,23% dos votos e venceu a eleição, enquanto os adversários Alex Nogueira (Podemos) e Junior Chaves (PP) tiveram 27,56% e 27,12%, respectivamente. A diferença entre o prefeito eleito e o terceiro colocado não chegou a 500 votos, pouco mais de 1 ponto percentual dos votos totais do município.