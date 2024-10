Confira quem já ganhou e quem vai para o 2º turno nas 26 capitais

O fim do primeiro turno nas eleições municipais de 2024, neste domingo, 6, teve 11 capitais já decidindo quem vai administrá-las pelos próximos quatro anos. Outras 15 vão ter de esperar mais três semanas para conhecer seus novos prefeitos.

Entre as capitais que vão ter segundo turno, quatro ficam na região Nordeste, incluindo Fortaleza; outras quatro no Norte, três no Centro-Oeste, duas no Sudeste e duas no Sul.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já considerando as capitais que decidiram a fatura no primeiro turno, 10 reelegeram seus respectivos prefeitos; já Teresina elegeu o ex-prefeito Sílvio Mendes (UB), que derrotou o atual chefe do Executivo. Dessas, cinco ficam no Nordeste, três no Norte, duas no Sudeste e uma no Sul.