Pesquisa Quaest Fortaleza: André 33%, Evandro 31%; Sarto 19% e Wagner 15%

Com nível de confiança de 95%, a pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos

Contratada pela TV Verdes Mares, a última pesquisa Quaest para o primeiro turno das eleições de Fortaleza entrevistou 1.002 pessoas entre os dias 4 e 5 de outubro e está registrada na Justiça Eleitoral com o número CE-02146/2024.

A pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 5, mostra o candidato a prefeito de Fortaleza André Fernandes (PL) com 33% das intenções de votos válidos em Fortaleza . Ele está empatado tecnicamente com Evandro Leitão (PT), que tem 31%. José Sarto (PDT) computa 19% e Capitão Wagner (União Brasil), 15%.

O prefeito Sarto busca a reeleição e a permanência do grupo político que chegou ao poder na Prefeitura em 2013, com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorrem em 6 de outubro. Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos mais 1, haverá segundo turno em Fortaleza, no dia 27 de outubro.

Houve divisão também no bloco da direita, unidos até 2022. Este ano são candidatos André Fernandes, representante do bolsonarismo, Capitão Wagner, que representou os conservadores nas eleições majoritárias de 2016, 2020 e 2022, e ainda Eduardo Girão.

Houve ruptura do bloco político em 2022, com PT e PDT em atrito na eleição para governador, na qual Elmano de Freitas foi eleito e Roberto Cláudio ficou na terceira colocação.

Há ainda mais três partidos de esquerda na disputa: o Psol, com Técio Nunes, o PCB, com Chico Malta, e o PSTU, com Zé Batista.

Fecha a lista de candidatos George Lima, do Solidariedade, de centro.