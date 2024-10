Datafolha: Rejeição de Sarto sobe e é a maior; André e Wagner empatam e Evandro tem a menor

Candidatos a prefeito de Fortaleza Crédito: Montagem/O POVO

Pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, divulgada neste sábado, 5, mostra a rejeição dos candidatos a prefeito de Fortaleza nas eleições de 2024. O prefeito José Sarto (PDT) registrou a maior rejeição entre os eleitores entrevistados, com 43% destes afirmando que não votariam “de jeito nenhum” no pedetista. Veja os números completos aqui André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União Brasil) estão empatados numericamente com 36% de rejeição, cada. Já Evandro Leitão (PT) tem aparece com 32% dos respondentes afirmando que não votariam no petista. Veja os dados abaixo: É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quem tem maior rejeição?

O Datafolha questionou: “Em quais desses candidatos você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno da eleição para prefeito de Fortaleza? E qual mais?”.

José Sarto (PDT): 43% (+5)

Capitão Wagner (UB): 36% (-2)

André Fernandes (PL): 36% (+2)

Evandro Leitão (PT): 32% (+3)

Eduardo Girão (Novo): 17% (=)

Chico Malta (PCB): 16% (=)

Zé Batista (PSTU): 15% (=)

George Lima (Solidariedade): 14% (+3)

Tecio Nunes (Psol): 13% (+1)

Rejeita todos/ não votaria em nenhum: 2% (=)

Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 1% (=)

Não sabe: 1% (-3)

(*) variação em comparação com a última pesquisa Datafolha de 23 e 24 de setembro. A pesquisa ouviu 1.134 pessoas em toda a cidade de Fortaleza, entre os dias 4 e 5 se outubro. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o protocolo CE-03351/2024.

Agregador de pesquisas As tendências eleitorais apresentadas pelas pesquisas de intenção de voto dos principais institutos estão reunidas em agregador disponibilizado pelo O POVO+. A ferramenta reúne os dados de intenções de voto de todas as pesquisas eleitorais de Fortaleza, Caucaia, Juazeiro do Norte, Crato e Sobral, de todas as capitais nordestinas e ainda de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Belém. Além da compilação de dados, o agregador de pesquisas do O POVO oferece visualização detalhada das tendências eleitorais. CONFIRA AQUI O AGREGADOR

Como o Datafolha escolheu quem seria entrevistado? A seleção de quem responderia ao questionário foi feita em duas etapas. Primeiro, foram sorteadas as regiões e os bairros que fizeram parte da amostra. No segundo momento, foram sorteados os pontos de abordagem onde foram feitas as entrevistas. Por fim, os entrevistados foram selecionados aleatoriamente para responder ao questionário, de acordo com cotas de sexo e faixa etária, de acordo com os dados fornecidos por TSE (agosto/2024), IBGE (PNAD 2023 e Censo 2022) e dados primários de outros levantamentos do instituto.

A eleição para prefeito de Fortaleza em 2024 As eleições para prefeito e vice-prefeito dos municípios brasileiros ocorrem em 6 de outubro. Se nenhum candidato obtiver 50% dos votos mais 1, haverá segundo turno em Fortaleza, no dia 27 de outubro. Há nove candidatos na disputa: André Fernandes (PL), deputado federal

Capitão Wagner (União Brasil), ex-deputado federal

Chico Malta (PCB), advogado

Eduardo Girão (Novo), senador

Evandro Leitão (PT), deputado estadual

George Lima (Solidariedade), ex-deputado estadual

José Sarto (PDT), prefeito e candidato à reeleição

Técio Nunes (Psol), produtor cultural

Zé Batista (PSTU), operário da construção civil e sindicalista. Cenário da eleição O prefeito Sarto busca a reeleição e a permanência do grupo político que chegou ao poder na Prefeitura em 2013, com o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Houve ruptura do bloco político em 2022, com PT e PDT em atrito na eleição para governador, na qual Elmano de Freitas foi eleito e Roberto Cláudio ficou na terceira colocação.

Na disputa deste ano, o PT lançou Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa. Houve divisão também no bloco da direita, unidos até 2022. Este ano são candidatos André Fernandes, representante do bolsonarismo, Capitão Wagner, que representou os conservadores nas eleições majoritárias de 2016, 2020 e 2022, e ainda Eduardo Girão. Há ainda mais três partidos de esquerda na disputa: o Psol, com Técio Nunes, o PCB, com Chico Malta, e o PSTU, com Zé Batista.